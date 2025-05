Teranga África sedia celebrações do Dia da Libertação Africana

O restaurante Teranga África (av. Nova York, 767) comemora o Dia da Libertação Africana neste domingo (25), com um evento especial realizado pelo Coletivo Núcleo de Estudos Afrocentrados (NEA). A partir das 15h30min, o público é convidado a experienciar uma programação inédita, que reúne atividades de música, dança e gastronomia, e que celebram a ancestralidade e força dos povos africanos.A festa conta com a participação do rapper Kizua Trindade, angolano radicado no Brasil e destaque na cena do hip hop gaúcho que fica responsável por parte do entretenimento musical do evento. Os DJs Marcos Dub e Mosene 221, também trazem mais ritmos afrodiaspóricos para embalar a tarde.Quanto ao restante das atrações, pode ser mencionada a apresentação do grupo Mumuilas, que leva danças africanas até a celebração. No âmbito gastronômico, quem toma a frente é o chef Sidy, que prepara pratos típicos da culinária homenageada.