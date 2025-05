Trupi di Trapu faz seis apresentações gratuitas de teatro em Lajeado

A Trupi di Trapu Teatro de Bonecos inicia uma circulação regional de seu repertório neste final de semana, para celebrar seu aniversário de 17 anos de criação. Na programação, que tem entrada totalmente gratuita, estão incluídos os espetáculos O lanceirinho negro, destinado ao público infantil, Bandele, de classificação infantojuvenil, e Carolina e outras vozes, para os espectadores adultos - cada um com duas sessões diferentes. Nesta sexta-feira, a agenda é oficialmente inaugurada com uma apresentação de Bandele, às 15h, no SLAN (rua João Abott, 506 - Lajeado, RS). A peça, que é baseada no livro da escritora Eleonora Medeiros e retoma a prática do conto africano e a tradição do griô, tem sua segunda sessão no domingo (25), no Parque Ney Santos Arruda (rua Osvaldo Aranha, s/n - Lajeado, RS), também às 15h.Já O lanceirinho negro, adaptação do livro de Angela Maria Xavier Freitas que presta uma homenagem à história dos Lanceiros Negros do Rio Grande do Sul, tem sessões às 10h e às 17h de sábado (24), a primeira realizada na Praça dos 15 (av. dos 15, s/n - Lajeado, RS) e a segunda no Ginásio de esportes Santo Antônio (rua Alberto Torres, 452 - Lajeado, RS).Por fim, o espetáculo adulto Carolina e outras vozes mescla uma diversidade de linguagens artísticas para contar a história de um dia na vida da escritora Carolina Maria de Jesus. Ele é apresentado na sexta-feira, às 20h no Volúpia Bar e Espaço Cultural (rua Augusto Lange, 70 - Lajeado, RS) e no domingo, no mesmo horário, no Esporte Clube Guarani (rua Jacob Becker, 730 - Lajeado, RS).