Peça 'Velha D+', com Fera Carvalho Leite, cumpre temporada na Casa de Espetáculos

A montagem teatral Velha D+ ocupa o teatro da Casa de Espetáculos (rua Visconde do Rio Branco, 691), com três sessões neste final de semana, às 20h de sexta-feira e sábado e às 18h de domingo. Estrelado por Fera Carvalho Leite, o espetáculo apresenta uma mistura de diversas linguagens e gêneros artísticos, mesclando drama, comédia, dança e musical. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 40,00 no Tri.RS.A ideia foi abordar questões do envelhecimento das mulheres, transitando entre a leveza e da profundidade. Nesse sentido, o espetáculo foi concebido com inspiração na força de célebres figuras femininas, como Clarissa Pinkola Estes, Mirian Goldenberg, Naomi Wolf e Madonna.Após rodar o Brasil todo com apresentações, Velha D+ faz seu encerramento neste final de semana na capital gaúcha. Além da participação de Fera Carvalho Leite, a montagem também contou com outro nome importante em sua produção: o do diretor e roteirista Bob Bahlis.