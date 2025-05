Encontro em Canoas celebra a cultura nerd com atividades gratuitas

O Canoas Shopping (av. Guilherme Schell, 6.750 - Canoas) promove um evento gratuito para celebrar o Dia do Orgulho Nerd, comemorado neste domingo (25). O encontro, que ocorre das 14h às 20h, inclui uma série de atividades significativas para homenagear a cultura e a comunidade nerd, e objetiva oferecer um espaço para que os fãs da cultura pop possam compartilhar seus gostos e suas diferentes expressões.Entre as atividades, pode ser encontrada uma diversidade de atrações diferentes que visam atender todos os públicos, incluindo um concurso de cosplay com premiação em dinheiro, apresentações de k-pop, oficinas, palestras, uma feira com artistas e expositores, um quiz com brindes e um karaokê. Além disso, também serão organizados espaços dedicados a games, RPG, e outros projetos interativos.