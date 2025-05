Projeto 'Pra poder seguir – Juntos pra voltarmos a sorrir' reúne quatro espetáculos no Teatro da Amrigs

O projeto Pra poder seguir – Juntos pra voltarmos a sorrir, idealizado para ser um evento de retomada das artes após as enchentes de 2024, terá sua segunda edição nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), com apresentação de quatro espetáculos no Teatro da Amrigs (av. Ipiranga, 5311). Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

A programação contempla diferentes públicos e linguagens, somando duas comédias para, um musical infantil e um pocket show. "Nosso objetivo sempre foi gerar trabalho para toda a cadeia produtiva da arte gaúcha, além de valorizar a produção cultural do nosso estado. Um ano depois, o projeto também se transforma em memória da nossa resistência”, afirma Edgar Ruther, idealizador da iniciativa.

A primeira apresentação do evento acontece às 20h desta sexta-feira, com show do duo Casa Torta antecedendo a sessão do espetáculo adulto TOC – Uma comédia obssessiva compulsiva. No sábado, às 16h, acontece a peça infantil Adivinha o que é, um musical inspirado no disco homônimo de MPB4. Na mesma data, às 20h, também com abertura especial do Duo Casa Torta, o espetáculo Terapia de casal - Uma comédia em crise encerra a programação.



Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e custam R$ 40,00 (meia-entrada e solidário) e R$ 80,00 (inteira) para as produções voltadas ao público adulto. Já as entradas para o musical infantil custam R$ 30,00 (meia-entrada e solidário) e R$ 60,00 (inteira). Ainda há possibilidade de adquirir um passaporte especial, para assistir aos dois espetáculos adultos pelo valor de R$ 90,00.