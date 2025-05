Renato Albani leva novo show de humor para Caxias, Passo Fundo e Erechim neste final de semana

O comediante Renato Albani chega ao Rio Grande do Sul neste final de semana acompanhado por sua turnê mais recente Novo Show. Enquanto na sexta-feira (23), às 18h, 20h e 22h, o humorista invade o palco do Teatro da FSG (rua Mal. Floriano, 1.229 - Caxias do Sul), em Caxias do Sul, no sábado (24), quem recebe o espetáculo é o Gran Palazzo (rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1.275 - Passo Fundo), em Passo Fundo, para uma sessão singular às 20h. No domingo (25), por sua vez, a peça ocupa o Teatro da URI Erechim (av. Sete de Setembro, 1.621 - Erechim), na cidade de Erechim, com encontros às 19h e às 21h. Todos os bilhetes são vendidos entre R$ 80,00 a R$ 120,00 na plataforma Ingresso Digital.Assim como em Zona de Conforto, seu espetáculo mais recente que ultrapassou a marca de 250 mil espectadores, a nova montagem também tem como objetivo divertir o público, abordando temáticas relevantes da vida contemporânea de forma leve e humorística. Além do Rio Grande do Sul, Novo Show já tem data para ser apresentado em diversas outras localidades do Brasil, assim como do continente europeu.