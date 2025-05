'TV Colosso - O musical' tem duas sessões na capital neste final de semana

O programa infantil da rede Globo, TV Colosso, volta ao cenário cultural brasileiro, desta vez em uma concepção diferente. O público gaúcho agora deve ter a oportunidade de assistir o programa representado no formato de peça teatral, com a montagem TV Colosso - O Musical, que chega ao Salão de Atos da PUCRS (av. Ipiranga, 6.681), às 17h deste sábado (24) e domingo (25). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, entre R$ 15,00 e R$ 100,00.Sob a direção artística de Luiz Ferré, criador dos personagens originais da série, o espetáculo pretende prestar uma homenagem ao programa, recriando a nostalgia dos anos 90. Tematicamente, a montagem destaca questões como a amizade, trabalho em equipe e respeito às diferenças, que visam dialogar com os públicos de todas as idades. Na equipe, além do diretor, também encontram-se os roteiristas Adão Iturrusgarai e André Catarinacho, com a colaboração final de Thereza Falcão.