'Cine Anime' abre nova temporada discutindo o longa-metragem japonês 'Belle'

O projeto Cine Anime, que contou com uma temporada bem-sucedida em 2024, retorna ao Instituto Ling (rua João Caetano, 440) para mais uma edição neste sábado (24), às 15h. Desta vez, a temática selecionada para a primeira discussão do ano é a do longa-metragem Belle, versão contemporânea e em formato de anime do clássico A Bela e A Fera. Os ingressos têm valores de R$ 19,80 para a meia-entrada e R$ 36,00 para a inteira, e podem ser adquiridos tanto no site quanto na recepção do instituto.



Dirigida por Mamoru Hosoda, a obra Belle acompanha a história de uma adolescente que vive no interior rural do Japão e, após a perda de sua mãe, se afasta de sua paixão, que é a música. Quando cria um avatar virtual em uma rede social para voltar a se sentir confortável para voltar a utilizar sua voz, a jovem encontra A Fera, uma criatura perseguida por moderadores do sistema.



No evento deste sábado, a ideia é realizar um debate e uma análise aprofundada da obra, encontro que será mediado pela roteirista e tradutora brasileira Ana Saki, acompanhada dos psicanalistas Júlio Sperb e Ane Port Rodrigues.