Rota do Pedestre retorna de hiato com novo show 'Nós nessa cidade'

A Rota de Pedestre apresenta seu novo show Nós nessa cidade, que marca o lançamento de seu primeiro álbum homônimo de estúdio, neste sábado (24) no Teatro Olga Reverbel (praça Mal. Deodoro, s/n). A apresentação começa às 19h e os ingressos custam de R$ 20,00 a R$ 40,00, podendo ser adquiridos através do site do Theatro São Pedro.



No repertório do concerto, além das canções do novo álbum Nós nessa cidade, também são incluídos singles e faixas dos EPs que precederam o lançamento do disco. Somada à presença de Artur Wais, Miguel Natal, Mauricio Victorino e Bruno Fonini, o show ainda contará com participações especiais de Brenda Billmann na voz e Marcelo Corsetti na guitarra.



O concerto no teatro também é duplamente significativo, pois celebra o retorno da banda de um hiato duradouro. "Foram uns dois anos sem tocarmos juntos. Por uns momentos cada um estava em um canto diferente do mundo, sem a gente saber muito bem se algum dia ia conseguir se juntar de novo”, explica Wais, o vocalista do grupo, “Trazer esse show para esse lugar tão especial da nossa cidade é uma coisa que a gente sempre quis fazer, e estamos muito felizes de conseguir realizar”, complementa.