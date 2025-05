Bataclã FC leva show 'Pai Guaíba' ao Teatro Sesc Canoas

O teatro do Sesc Canoas (av. Guilherme Schell, 5.340 - Canoas, RS) sedia uma apresentação especial do grupo musical Bataclã FC neste sábado (24). A partir das 20h, os cantores e instrumentistas interpretam o espetáculo Pai Guaíba, que pretende proporcionar ao público uma verdadeira imersão poético-musical. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 30,00 e estão disponíveis no site do Sesc/RS.A apresentação conta com um repertório que transita entre gêneros como o rock, o rap e o samba gaúcho. Em suas letras, as canções procuram denunciar problemas vigentes na sociedade atual, como as questões do racismo ambiental e da estrutura econômica do País, que se conectam com a exclusão social e a degradação ambiental.