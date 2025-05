Duo Petrucci Zubaran viaja pela América do Sul com o espetáculo 'Miralejos'

O projeto Ecarta Musical, promovido pela Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) tem como sua próxima atração o espetáculo Miralejos, organizado pelo duo Petrucci Zubaran. A apresentação gratuita acontece às 18h deste sábado (24), e conta com uma transmissão ao vivo realizada no canal do YouTube da fundação. Tendo como pano de fundo as paisagens culturais da América do Sul, a iniciativa visa promover uma imersão sonora para o público, composta por uma série de canções que dialogam com o liricismo e a poesia. No espetáculo, o duo interpreta um total de nove músicas autorais, compostas majoritariamente por Petrucci em parceria com a poeta e antropóloga Marília Kosby.A dupla que se apresenta é formada pelos músicos porto-alegrenses Rafael Petrucci, que atua no vocal e no violão e Bernardo Zubaran, que toca a harmônica cromática e faz a percussão.