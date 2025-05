Araújo Vianna recebe nova turnê de Seu Jorge neste sábado

Seu Jorge, um dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos, sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) para mais uma apresentação em Porto Alegre neste sábado (24). O show, que faz parte da turnê Baile à la Baiana, deve ter início às 21h30min, com ingressos vendidos através da plataforma Sympla, entre R$ 85,00 e R$ 490,00.A turnê mais recente de Seu Jorge marca o lançamento do disco homônimo, disponibilizado em todas as plataformas digitais no mês de fevereiro. Gravado ao lado da banda Conjuntão Pesadão, que há anos acompanha o cantor, o disco une gêneros da música negra carioca, como o funk, o black e o soul, com a vibração dos ritmos vindos da Bahia.Além dos destaques Sábado à Noite, Lasqueira e Chama o Brasil para Dançar, o repertório também inclui sucessos como Mina do Condomínio, Carolina e Burguesinha, que marcaram a trajetória do artista.