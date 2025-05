Arnaldo Antunes traz turnê de 'Novo Mundo' para Porto Alegre

Arnaldo Antunes, uma das principais figuras do pop rock nacional, interpreta sua nova turnê na capital gaúcha neste sábado (24). O show, que tem início às 21h no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), marca o lançamento oficial do disco Novo Mundo, disponibilizado pelo artista nas plataformas em março de 2025. É possível adquirir bilhetes antecipados no Sympla, que custam entre R$ 75,00 e R$ 150,00.



Com participações especiais de David Byrne, Marisa Monte, Ana Frango Elétrico e Vandal, o álbum Novo Mundo representou uma virada para uma sonoridade mais pesada da música do cantor. No repertório do show da capital gaúcha, além de sucessos como Body corpo, Pra não falar mal e Sou só, que representam os principais destaques do disco, também serão incluídos hits de outros momentos da trajetória do artista.



Na apresentação deste sábado, o cantor conta que pretende introduzir uma nova fase da carreira, que se afasta dos recentes concertos acústicos. "Já estava ficando com saudades dos shows mais dançantes, com banda” , expressa Antunes.