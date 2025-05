George Wendt, ator e comediante de 'Cheers', morre aos 76 anos

O ator e comediante George Wendt, famoso por interpretar o adorável bêbado Norm Peterson na série clássica "Cheers", morreu nesta terça-feira (20) em sua casa. Ele tinha 76 anos.

A morte foi confirmada por sua publicista, Melissa Nathan, que descreveu Wendt como "um homem dedicado à família, amigo querido e confidente para todos que tiveram a sorte de conhecê-lo". A família pediu privacidade. A informação é da Variety.

Nascido em Chicago (1948), Wendt começou no teatro de improvisação do Second City nos anos 1970 antes de se tornar o icônico Norm em "Cheers" (1982-1993), personagem que lhe rendeu 6 indicações ao Emmy. Sua frase "Afternoon, everybody!" e seu amor por cerveja marcaram a série.

Após estrelar todos os 273 episódios de "Cheers", Wendt liderou a sitcom "The George Wendt Show" (CBS, 1995), cancelada em um mês. Manteve-se ativo na comédia, participando de SNL nos anos 90 (famoso nos esquetes "Superfans de Chicago" com Chris Farley) e fazendo pontas em "Frasier".

Casado com Bernadette Birkett (que dublou a esposa de Norm em 'Cheers', afinal a personagem não aparecia em tela) desde 1978, Wendt era tio do ator Jason Sudeikis ("Ted Lasso"). Deixou três filhos.