Amazing Tenors faz sua estreia na capital gaúcha

O Amazing Tenors vai fazer sua primeira apresentação em Porto Alegre neste domingo (25). Liderado pelos tenores Henrique Moretzsohn, Murilo Trajano e Paulo Paolillo, o grupo pretende apresentar seu espetáculo World Classics, no palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 985), às 19h. Para os interessados, é possível adquirir ingressos através da paltaforma Sympla, entre R$ 70,00 e R$ 240,00.Além dos três tenores brasileiros, o concerto também pretende contar com a presença de uma orquestra instrumental, que funciona como pano de fundo para as vozes dos intérpretes. Somados aos boleros, tangos e canções que foram temas de filmes, o repertório pretende apresentar uma série de clássicos de Andrea Bocelli e outros grandes vocalistas, como as peças Vivo Per Lei, La Donna è Mobile, O Sole Mio e Con Te Partirò.