Renata Heinz discute vivências femininas em novo livro de contos

O mezanino da Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) sedia o lançamento do livro de contos Carnes Povoadas, da escritora Renata Heinz. O evento, que inclui sessão de autógrafos, ocorre neste sábado (24), das 17h às 20h, com entrada gratuita. Exemplares estarão à venda no local, por R$ 60,00.Além dos autógrafos, o lançamento também conta com a leitura de uma seleção de narrativas do livro, promovida por artistas convidadas pela autora, como Ida Celina, Aurea Batista e Cassie Boff. Na obra, cada um dos contos carrega o nome de uma mulher, que narra sua própria história.Entre as narrativas relatadas em Carnes povoadas, podem ser observadas tramas bastante diferentes umas das outras, que ocorrem em momentos e épocas diversas. Entre as principais temáticas abordadas, que perpassam quase todas as histórias, encontram-se sentimentos como a dor, o amor, a desilusão e a brutalidade da realidade cotidiana.