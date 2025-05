IAB RS promove evento cultural multilinguagens com atividades gratuitas

O Solar do IAB (rua General Canabarro, 363) promove uma programação especial de atividades culturais neste sábado (24). Além da disponibilidade do tradicional Bar do IAB, o evento também conta com um show de MPB da cantora Elisa Meneghetti, uma oficina de desenho aberta ao público e o lançamento de mais duas publicações impressas. A agenda tem entrada franca, com início às 17h.A primeira atividade realizada no evento de sábado, trata-se do lançamento da história em quadrinhos Memórias de Pedra, do ilustrador Alexandre De Nadal, que acompanha a vida da personagem Ana, uma estudante do ensino médio que se une com seus vizinhos para tentar impedir a demolição da casa de uma moradora da sua região. Além da HQ, também será lançado o guia ilustrado Você que ama o passado e não vê, organizado por um grupo multidisciplinar.Em seguida, às 17h30min, os autores das publicações devem participar de uma roda de conversa com mediação do arquiteto João Felipe Wallig. Às 18h30min, é inaugurada uma oficina de desenho com Alexandre De Nadal, e às 19h30min, por fim, Elisa Meneghetti sobe ao palco para interpretar clássicos da MPB, com uma homenagem especial a Elis Regina.