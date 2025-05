Associação Vila Flores promove evento coletivo para eleger vencedor do prêmio 'ME CONTA'

A premiação ME CONTA atinge sua fase final em um evento gratuito realizado na Associação Cultural Vila Flores (rua São Carlos, 759) neste sábado (24). Neste ano, a temática adotada pelo concurso foi Soluções Criativas, realizado com o objetivo de financiar ações que visam promover um impacto positivo na comunidade. Ao longo do encontro, que ocorre das 17h30min às 20h, o público é convidado a conhecer as iniciativas selecionadas e votar naquela que se tornou sua favorita.