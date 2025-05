Black Alien comemora 20 anos de carreira solo no palco do Opinião

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe um dos maiores rappers do cenário musical brasileiro nesta semana. Na quinta-feira (22), às 21h, o MC Black Alien realiza um concerto comemorativo celebrando o aniversário de 20 anos do seu clássico disco Babylon by Gus - Vol. 1: O Ano do Macaco. Os ingressos custam entre R$ 100,00 e R$ 200,00, e podem ser adquiridos antecipadamente no Sympla.Lançado em 2004, o álbum Babylon by Gus foi o disco de estreia da trajetória solo de Black Alien na música. Assim como o premiado Abaixo de Zero: Hello Hell, de 2019, o álbum constitui um marco na carreira do artista e segue como um de seus trabalhos mais reverenciados pela crítica e pelo público.Entre as canções do disco que devem estar presentes no repertório do show de quinta-feira, encontram-se destaques como Coração do Meu Mundo, Mister Niterói, Como Eu te Quero e Babylon by Gus, somados a outras surpresas programadas pelo artista.