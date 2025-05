Diego Dias comemora 40 anos de acordeon em espetáculo no Sgt. Peppers

O Sgt. Peppers (rua Quintino Bocaiúva, 256) recebe o acordeonista Diego Dias para um show comemorativo nesta quinta-feira (22), às 20h45min. O músico pretende apresentar alguns dos seus maiores sucessos para celebrar seu aniversário de 40 anos de carreira. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 60,00.



Ao longo de sua trajetória, Dias se apresentou ao lado do grupo The Beatles no Acordeon, que lançou seu primeiro DVD no ano de 2018. Na banda, o instrumentista era acompanhado pelos músicos Diogo Farina, Cassiano Farina e Robledo Rock, que também participam do show deste final de semana.



No repertório, estão incluídas tanto releituras dos Beatles quanto clássicos gerais do Rock, adaptados ao acordeon. "Levaremos ao palco um resgate da história do The Beatles no Acordeon e da minha vida como gaiteiro”, explica Dias.