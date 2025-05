Caru Brandi desafia os limites entre humano e fantástico em nova exposição

A Casa Baka (rua da República, 139) sedia a exposição Labirinto dos Delírios Tropicais do artista Caru Brandi, a partir desta sexta-feira (23). Com curadoria de Mariana Feldens, a mostra reúne uma seleção de obras inéditas que se baseiam em imaginários que fogem da arte normativa. O evento de abertura é gratuito, tem início às 19h, e deve contar com um set musical da DJ Paju.



Inspirado pela ideia de seres além-mundos, Brandi procurou apresentar figuras e paisagens fantasiosas, que caminham entre o humano e o fantástico. Através de uma série de pinturas e esculturas, as personagens criadas rompem os limites já conhecidos do corpo e da memória.



As obras presentes na exposição visam instigar o público visitante a refletir acerca de temáticas como identidade, território e ancestralidade. Além de Brandi, a mostra também conta com participações especiais dos artistas Bonita e Rafa Bqueer.