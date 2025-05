Formação clássica do TNT se reencontra em show nesta sexta-feira (23)

Nesta sexta-feira (23), às 21h, a banda TNT volta ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) após um reencontro que reuniu quatro mil pessoas em torno do mesmo palco em dezembro do último ano. Desta vez, a banda tem como convidado especial seu baterista original Felipe Jotz, que atualmente reside na cidade de Hong Kong. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na plataforma Sympla, em valores a partir de R$ 80,00.Além de Felipe Jotz, também se apresentam neste final de semana mais três integrantes da formação clássica do grupo, Charles Master, Márcio Petracco e Tchê Gomes, acompanhados dos instrumentistas Fábio Ly e Paulo Arcari. Com seu álbum de estreia lançado em 1987, a banda se consolidou como um dos mais conhecidos nomes do rock gaúcho do final do século XX.O repertório conta com canções dos seis álbuns que marcaram a trajetória e carreira do TNT, incluindo clássicos do rock gaúcho e brasileiro como Entra Nessa, Ana Banana, Identidade Zero e outros.