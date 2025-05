Tarja Turunen e Marcelo Hietala voltam a se apresentar em Porto Alegre

A cantora finlandesa Tarja Turunen, ao lado do vocalista e baixista Marko Hietala, retorna ao Brasil pelo terceiro ano consecutivo para apresentar o show da sua turnê mais recente Living the dream together. Na capital gaúcha, o concerto ocorre nesta quinta-feira (22), no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), às 21h. Os ingressos podem ser comprados no Sympla, em preços que variam entre R$ 95,00 e R$ 450,00.Acompanhada por Hietala, Tarja pretende trazer alguns dos maiores sucessos de sua carreira para Porto Alegre. Músicas como I Walk Alone e I Feel Immortal, que marcaram sua trajetória individual, ou Wish I Had An Angel e Planet Hell, que dão destaque para a figura de Hietala, seu ex-parceiro na banda Nightwish, são alguns dos pontos altos do repertório.A Living the dream together tour, recebe seu nome com base no disco homônimo da cantora, lançado em 2022. Após dois shows esgotados em Porto Alegre nos últimos anos, Tarja traz a apresentação de volta para a capital do Rio Grande do Sul em 2025 - além de fazer outros concertos nas cidades de São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte.