Cristian Sperandir interpreta clássicos gaúchos no piano

O instrumentista Cristian Sperandir faz um concerto especial no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) nesta sexta-feira (23). Ao lado do baterista Lucas Fê e do baixista Marcello Caminha Filho, o artista apresenta uma seleção de peças que evidenciam o legado deixado pelo piano no cenário musical do Rio Grande do Sul. Os ingressos para o show podem ser adquiridos na plataforma Tri.RS, entre R$ 45,00 e R$ 90,00, e mais informações e reservas estão disponíveis pelo telefone (51) 99999-2315.



No repertório da apresentação, destacam-se tanto interpretações de trabalhos clássicos da música gaúcha, quanto uma série de composições autorais, integrantes dos três álbuns lançados por Sperandir. Estarão no show as faixas Balaio, de Paixão Côrtes e Barbosa Lessa; Suíte para Ana Terra, de Luiz Carlos Borges; e Rancheirinha, de Geraldo Flach, entre outras. Também será realizado um medley arranjado para piano, com as canções Prenda Minha, Negrinho do Pastoreio e Pezinho.