Porto Alegre e Viamão são as últimas paradas da Semana da África RS 2025

Após passar pelos municípios de Esteio e Alvorada, a Semana da África RS encerra suas atividades em duas outras localidades neste final de semana. Na sexta-feira (23), das 15h às 21h, a programação gratuita chega à capital gaúcha, sendo realizada no Museu da Cultura Hip Hop do RS (rua Pq. dos Nativos, 545). Já no sábado (24), das 10h às 16h, a cidade de Viamão recebe o projeto na Escola Alcebíades (rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 130 - Viamão, RS), também com entrada franca.



A Semana da África RS é um evento desenvolvido com o objetivo de celebrar a diversidade e a herança africana que estão presentes entre o povo gaúcho. Neste final de semana, a programação inclui múltiplas atividades, como um desfile de roupas africanas, oficinas, apresentações de danças tradicionais, exposições, contação de histórias e degustação de comidas típicas.



Além disso, também estarão presentes artistas e lideranças locais, para ministrar e participar das atividades. Entre eles, destacam-se convidados como Elisa Mateus, do coletivo tranças África; Prince Kapweya, responsável por obras de artes visuais inspiradas em vivências no continente africano; e Chef Eliz, especialista em culinária africana.

Programação Porto Alegre



15h – Abertura Oficial

Boas-vindas e apresentação do evento: Kanhanga

Apresentação cultural - Mumuilas com Solene e Nathália (Dança africana)



16h – Mesa de Diálogo: África - Os desafios da África na diáspora

Tema: Desafios e conquistas contemporâneas nos países africanos

Participação de pesquisadores, representantes da comunidade africana no RS e convidados especiais



17h – Intervenção Cultural

Exposição de Artes: Joe Prince Kapweya

Apresentação musical Rap: Kizua



17h30 – Oficinas Temáticas (atividades simultâneas)

Oficina 1: Tranças e turbantes

Oficina 2: Sabores da África – Fala da Chef Eliz sobre os pratos típicos

Oficina 3: Exposição de Artes



18h30 – Intervalo / Convivência

Espaço gastronômico: Degustação de comidas típicas: Chef Eliz



Exposição fotográfica e literária sobre culturas africanas



19h30 – Oficina de Tranças

- Painel: Heranças Africanas e o empreendedorismo

Discussão sobre a influência africana na cultura das tranças e estética negra

Apresentação de Dança africana: Mumuilas (Natália e Solene)



20h30 – Encerramento Cultural

Apresentação artística de encerramento (Desfile de Trajes Africanos)