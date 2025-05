Cantora Simone celebra novo capítulo na carreira com show em Porto Alegre

Simone desembarca em Porto Alegre, para realizar show de sua nova turnê (que leva o nome da artista), às 21h desta sexta-feira (23), no Salão de Atos da Pucrs (av. Ipiranga, 6681 - prédio 40). A produção, que tem direção artística de Ana Costa, mescla modernidade e a essência do somatório de mais de 52 anos de carreira da baiana, marcando um novo capítulo em sua trajetória, que conta com 31 álbuns de estúdio e sete ao vivo. Os ingressos custam entre R$ 110,00 e R$ 250,00 (inteira) e estão à venda pela plataforma A cantoradesembarca em, para realizar show de sua nova turnê (que leva o nome da artista), às 21h desta sexta-feira (23), no(av. Ipiranga, 6681 - prédio 40). A produção, que tem direção artística de, mescla modernidade e a essência do somatóriode carreira da baiana, marcando um novo capítulo em sua trajetória, que conta com. Os ingressos custam entre R$ 110,00 e R$ 250,00 (inteira) e estão à venda pela plataforma Bileto Sympla

Assinando a direção geral do espetáculo, Simone conta que o show apresenta mudanças significativas. "Essa nova turnê traz uma vibração diferente. Temos uma banda incrível, com músicos jovens e cheios de energia. A produção visual, com direção da Adriana Jorge, está linda, moderna, mas respeita minha trajetória. O cenário do Zé Carratu e a luz do Julien Katona criam um clima intimista, quase como se estivéssemos em casa, dividindo canções e memórias com o público", revela Simone.

Acompanhada da guitarra de Filipe Coimbra, do baixo de Fábio Sá, dos teclados de Chico Lira, da bateria de Vitor Cabral e da percussão de André Siqueira, a artista apresentará aos fãs um "novo som", seguindo a identidade musical de sua carreira. "Filipe traz uma guitarra sutil e moderna, que conversa com minha voz. O Fábio tem um baixo firme e elegante. O Chico colore tudo com teclados emocionantes. O Vitor e o André formam uma cozinha que pulsa, que respira comigo. E tudo isso com a direção atenta da Ana Costa, que é talentosíssima, sensível e criativa." Ainda de acordo com a cantora, Ana também sobe ao palco com ela, comandando o violão e o cavaquinho.

O repertório do espetáculo também traz novidades, além de grandes sucessos como Começar de novo (Ivan Lins e Vitor Martins), Encontros e despedidas (Milton Nascimento e Fernando Brant) e Iolanda (Pablo Milanez). "Cada música tem um elo com a minha história e com o momento que vivemos no País e no mundo. Tem amor, tem resistência, tem saudade, tem esperança. E tem muito de mim", afirma Simone.

Segundo a artista, ao contrário de sua última turnê (Tô voltando), o set list do atual show Simone ainda contará ainda com canções que marcaram sua trajetória, como Pão e poesia (Fausto Nilo), Paixão (Kleiton e Kledir), Coisa Feita (João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio), Para Lennon e McCartney (Fernando Brant, Lo Borges e Marcio Borges), entre outras pérolas. "Também terão músicas que, apesar de não serem inéditas no mundo, são estreias na minha voz em cima do palco. Cada uma tem uma razão de estar, cada verso conversa com o que eu sou hoje. As releituras estão cheias de frescor, com arranjos novos e emocionantes", sinaliza a cantora.

Somando quase 50 canções em trilhas de novelas e incontáveis hits em listas das mais tocadas no País, Simone comemora seu sucesso internacional, celebrado no Latin Grammy 2023, onde ganhou o Prêmio à Excelência Musical. A artista, que durante sua jornada musical, deu vida a joias escritas por nomes como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre tantos outros, ainda promete executar algumas das canções preferidas dos fãs, que também não entraram no show anterior, a exemplo de Gente Aberta (Erasmo Carlos e Roberto Carlos), Canta canta minha gente (Martinho da Vila) e Nada será como antes (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos). "Essas canções estarão presentes, vivas, pulsando nesse novo show. É um presente para quem me acompanha há tanto tempo, com carinho e lealdade", avalia.

A artista afirma que revisitar grandes sucessos em um novo contexto de turnê "é como olhar uma velha fotografia com novos olhos". "Começar de novo, por exemplo, sempre teve força, mas agora ela pulsa diferente. Traz coragem, verdade. Traz o recomeço que a gente precisa abraçar de tempos em tempos." Para a noite de sua apresentação em Porto Alegre, a cantora promete, ainda, algumas surpresas. "Posso dizer que teremos momentos no show em que o palco fica só coração", instiga, sem revelar todos os detalhes.

A relação de Simone com o público da Capital é de longa data e muito afeto. "Porto Alegre é sempre um reencontro afetuoso. Eu me lembro de noites inesquecíveis no Araújo Vianna, de gente cantando junto, emocionada", recorda. Ela destaca a intensidade e a receptividade do público gaúcho, que influencia diretamente sua performance. "É um público caloroso, musical, generoso. Tenho um carinho imenso. Quando sinto que estão comigo, olho no olho, minha voz sai mais inteira, mais entregue", revela.



Simone pontua que levar sua música para diferentes cidades do Brasil é "reafirmar a pluralidade e a força da cultura brasileira". "Estar em Porto Alegre é reencontrar um Brasil profundo, poético. É reafirmar que a música une, emociona e transforma, mesmo em tempos difíceis", pontua. A artista destaca ainda que se vê em constante movimento. "Aprendo, desaprendo, erro, acerto e me reinvento. A música me faz quem eu sou", afirma, emendando que, com mais de cinco décadas de estrada, se sente mais autêntica. "Posso dizer que hoje me sinto mais livre, mais conectada com minha essência, e com muito tesão pelo o que faço. Essa turnê é um novo capítulo, onde aponto para o futuro, sem pressa, com alma; no meu tempo."

Ao falar sobre o período que antecedeu a nova turnê, a cantora comenta que o reconhecimento com o Latin Grammy e o retorno a festivais de música, após um tempo de isolamento "acendeu" sua vontade de cantar e "sentir" mais. "Essa turnê nasce dessa pulsão de vida. Já temos agenda marcada em várias cidades brasileiras, como Goiânia, Ribeirão Preto, além de shows em Portugal já confirmados. Estou muito feliz e animada."