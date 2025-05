Leny Barcellos lança videoclipe com participação de Tonho Crocco em show no Griô

Nesta quarta-feira (21), às 20h, o Griô (Travessa do Carmo, 76) recebe o show de lançamento do videoclipe de Me Usa, de Leny Barcellos. A apresentação terá participação especial de Tonho Crocco, que produziu o single e também canta na gravação. O couvert artístico é de R$ 20,00. Além da banda de apoio (Fabiano Peri no baixo e Jhow Cavalheiro na bateria), a guitarrista e vocalista propõe uma noite rica em culturas de matriz africana, com as presenças extras do rapper Muka QR (parceiro de Leny no single Ai Mulher), os músicos de terreiro Rodrigo Barbosa e Eunice Soares e o músico, desenhista e estilista de moda afro Rodrigo Bronx, que estará expondo suas criações no local.