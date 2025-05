Olinda Alessandrini faz concerto gratuito no Multipalco Eva Sopher

A pianista Olinda Alessandrini ocupa a Sala da Música (praça da Matriz, s/n), do Multipalco Eva Sopher, na noite desta quinta-feira (22). A apresentação, que tem início às 19h, conta com entrada franca para o público, e deve integrar uma seleção de obras da música brasileira, proveniente de estilos, localidades e épocas distintas. O concerto faz parte do projeto Mistura Fina, e está entre as 30 apresentações gratuitas previstas pelo projeto até o final de 2025.Em seu programa, Allessandrini pretende evidenciar a imensa abertura do espectro no qual está contido a música nacional. Entre as obras selecionadas, encontram-se, por exemplo, a romântica Valsa de Esquina nº 2 – Lento e mavioso, de Francisco Mignone, o trecho Miudinho, da Bachiana Brasileira nº 4 de Heitor Villa-Lobos, a Dança de Negros, de Fructuoso Vianna, e o tango brasileiro Odeon, de Ernesto Nazareth.