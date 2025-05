Ospa celebra 150 anos da Imigração Italiana no RS com concertos em Caxias do Sul e Porto Alegre

Em uma celebração aos 150 anos da Imigração Italiana no estado, que se comemora nesta terça-feira, dia 20 de maio, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realiza apresentações especiais em Porto Alegre e Caxias do Sul ao longo do final de semana. Na sexta-feira (23), às 20h, o grupo sobe ao palco do UCS Teatro (rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130 - Caxias do Sul), enquanto no sábado (24), o concerto acontece às 17h no Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501), na capital gaúcha. A entrada é franca na apresentação na Serra, mediante a retirada de bilhetes disponíveis para a retirada no Consulado Honorário Italiano, em Caxias do Sul. Na capital gaúcha, por sua vez, os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 50,00 na plataforma Sympla. Haverá transmissão ao vivo do concerto em Porto Alegre pelo YouTube, disponibilizada no canal da Ospa.Em ambos os concertos, a orquestra estará sob a regência do maestro Manfredo Schmiedt, com a presença especial dos solistas Carla Domingues e Martin Muehle. Em seu repertório, o programa contém clássicos que exploram o romance e a melancolia, com obras de compositores como Puccini, Verdi, Wolf-Ferrari, Mascagni e Respighi.