The Who volta a demitir Zak Starkey, um mês após recontratar o baterista

A banda de rock britânica The Who voltou a demitir seu baterista, Zak Starkey, no grupo desde 1996, um mês após expulsá-lo do grupo e voltar atrás. O anúncio foi feito no Instagram.

"Após muitos anos de excelente trabalho na bateria por parte de Zak, chegou a hora de mudar", diz a publicação, assinada pelo guitarrista da banda, Pete Townshend. "Um momento comovente. Zak tem muitos novos projetos em mãos, e desejo o melhor a ele."

Starkey, por sua vez, desmentiu a versão de Townshend. Ele afirma ter sido demitido do grupo duas semanas após ser reintegrado, e que teriam pedido a ele que dissesse que sairia para se dedicar a outros projetos.

"O que seria uma mentira", escreveu o baterista. "Eu amo o The Who e nunca teria saído. Deixar a banda também teria decepcionado inúmeras pessoas incríveis que me apoiaram durante essas semanas de caos." Ele disse ainda que sempre teve outros projetos em paralelo à banda, e que isso nunca interferiu em sua dedicação ao The Who.

O baterista havia sido demitido em abril, supostamente por causa de um desentendimento entre os integrantes após um show beneficente em Londres, no último mês. Segundo o portal Metro, o vocalista do grupo, Roger Daltrey, fez comentários criticando o desempenho de Starkey durante a apresentação.

Na última música, "The Song Is Over", o cantor disse à plateia: "Para cantar essa música, preciso ouvir a tonalidade, e não consigo. Só tenho a bateria fazendo 'bum, bum, bum'. Não consigo cantar isso. Desculpem, pessoal."

O show aconteceu no Royal Albert Hall para um evento da Teenage Cancer Trust (TCT), organização para qual Daltrey é um dos patronos.

Poucos dias depois, a banda readmitiu o baterista. "Zak não foi convidado a deixar o The Who", escreveu Pete Townshend, líder da banda. "Houve alguns problemas de comunicação pessoais e privados de todos os lados, que precisavam ser resolvidos, e estes foram felizmente esclarecidos."

Starkey é filho do baterista dos Beatles, Ringo Starr, e de Maureen Starkey. Ele também já tocou para o grupo Oasis.