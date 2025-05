Neca Machado lança livro de contos em italiano e português

A escritora gaúcha Neca Machado realiza o lançamento de seu novo livro Contos Portulianos (Racconti Portuliani) nesta quarta-feira (21), às 17h, no Espaço Amelie (rua Vieira de Castro, 439). Radicada na Itália há três décadas, a escritora retorna à capital gaúcha para apresentar sua nova obra em uma edição bilíngue. A entrada é gratuita e os exemplares estarão à venda no valor de R$ 60,00.O livro conta com 18 contos, escritos no formato de narrativa poética. Em sua capa, pode ser observada uma foto das águas do Guaíba, em alusão ao reencontro com a sua cidade natal, realizado pela escritora. Professora de português para estrangeiros na Itália, a autora afirma que essa obra também se trata, em grande parte, da linguagem. "Quando se vive em vários lugares, a identidade se mistura com os deslocamentos. Todos os viajantes desejam, de algum modo, voltar a um lugar de reconexão, mesmo que seja só no imaginário. E a língua perpassa esse caminho", conta Neca.