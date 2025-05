Instituto de música traz de volta o projeto 'Nativismo em Cena'

Nesta quarta-feira (21), o Instituto Estadual de Música sedia mais uma edição do seu projeto Nativismo em Cena. Desta vez, quem se reúne na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) (rua dos Andradas, 736) para realizar uma série de interpretações musicais são as cantoras Analise Severo, Lu Schiavo e Janaína Maia. O concerto tem entrada gratuita, e acontece no Auditório Luís Cosme, no quarto andar da CCMQ.Cada uma das cantoras que se apresentam nesta quarta recebeu reconhecimento pelo trabalho qualificado desenvolvido ao longo dos últimos anos. Enquanto Janaína Maia participou da última edição do Grande Encontro de Música Gaúcha em 2024, Analise Severo, carregou o título de Melhor Cantora do Ano em 2017 e 2019 pelo site G1/RS, e Lu Schiavo ocupou o lugar de finalista na 42ª edição do festival Coxilha Nativista de 2022De acordo com a diretora do Instituto de Música, Adriana Sperandir, a ideia do Nativismo em Cena surge como um projeto que busca celebrar a música sul-riograndense e a identidade gaúcha. "As pessoas têm participado cada vez mais e isso reforça a necessidade desse espaço, tanto para os artistas quanto para o público", afirma.