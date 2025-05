Chorando la Milonga toca sonoridades latinas no palco do Instituto Ling

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe uma apresentação do grupo Chorando la Milonga no final desta semana. Na quinta-feira (22), a partir das 20h, a banda instrumental uruguaia pretende interpretar uma série de canções, que refletem a diversidade de gêneros e sonoridades encontradas pela América Latina. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00 e podem ser no site ou na recepção presencial da instituição. O Chorando la Milonga conta com uma equipe expressiva de instrumentistas, formado pelo clarinetista Andrés Rubinstein, o violinista Maximiliano Vélez, o bandoneonista Ignacio Aldabe, o contrabaixista Pablo Fagúndez, o cavaquinista Joaquín Rilla, o violonista Sebastián Rey e o percussionista Frederico Oliveira. Por meio da combinação dos diversos sons e instrumentos, a banda interpreta um repertório que transita entre o caráter dançante do tango e a sonoridade melancólica do choro.