Projeto 'Gente grande também brinca' estreia neste final de semana em Viamão

Idealizado por Amanda Senna, o projeto Gente grande também brinca nas praças realiza vivências culturais em seis cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Neste domingo (18), a programação é inaugurada em Viamão, com atividades gratuitas realizadas a partir das 15h. Na estreia das atividades, o Gente grande também brinca inicia seus trabalhos com atividades do coletivo de dança Toque de Comadre, que discute cultura. Na sequência, às 16h30min, o Mestre Renato Beabá leva para todos seu samba de roda, movimentando o espaço público com cultura popular de raiz e de qualidade. Até o dia 12 de outubro, diversas outras apresentações serão realizadas em outros municípios do Rio Grande do Sul, incluindo Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Canoas e Porto Alegre. O projeto é desenvolvido com o intuito de valorizar a coletividade e o respeito, fomentando a troca artística entre diversas culturas e gerações.