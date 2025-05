Dubladores de Chiquinha e Seu Madruga participam de encontro na exposição de Chaves no Praia de Belas

O projeto Chaves: a exposição, em cartaz no Shopping Praia de Belas até o dia 25 de maio, promove um momento interativo com dois dos dubladores daquela que foi considerada um dos mais icônicos programas de televisão de todos. Carlos Seidl e Cecília Lemes, que deram voz aos personagens de Seu Madruga e Chiquinha, participam de um encontro gratuito neste sábado (17), em frente ao local da mostra.



As atividades contam com dois momentos distintos, distribuídos entre um meet and greet com os fãs, realizado às 10h30min, e um encontro dentro do evento, às 13h30min. O bate-papo, por sua vez, tem mediação de João Victor Trascastro, consultor criativo da exposição.



Desde sua abertura, a mostra teve mais de 50 mil ingressos comercializados. De acordo com o gerente de marketing do Praia de Belas Diego Rassier, a recepção dos dubladores também é uma forma de agradecer pela enorme adesão dos frequentadores. "Receber nomes tão icônicos da dublagem nacional é um presente para o nosso público. O sucesso da exposição comprova a força afetiva de Chaves”.