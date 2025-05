Luizinho Santos e Bethy Krieger ocupam o Café Fon Fon no final de semana

O Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) de Porto Alegre recebe duas atrações especiais neste final de semana. Na sexta-feira (16), quem sobe ao palco é o grupo Inquarteto, formado por Luizinho Santos, Bethy Krieger, Rafael Figueiredo e Ricardo Arenhaldt. No sábado (17), por sua vez, Santos e Krieger retornam como uma dupla, apresentando suas composições como grupo Induo. Ambos os shows têm início às 21h.Na sexta-feira, o Inquarteto interpreta um repertório marcado por arranjos e improvisações criativos, que une jazz, música brasileira e composições autorais. No show de sábado, por sua vez, Luizinho Santos e Bethy Krieger apresentam canções de influências musicais variadas, apostando na diversidade da linguagem jazzlística.Para a apresentação do Inquarteto, os ingressos custam R$ 50,00, caso sejam reservados antecipadamente através do telefone (51) 99880-7689, e R$ 60,00 na hora do evento. No show do Induo, por sua vez, os valores são de R$ 36,00 e R$ 46,00, disponibilizados por meio da mesma dinâmica.