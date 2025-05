Feira Arreganho ocupa a Travessa dos Cataventos na tarde de sábado (17)

A Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) sedia mais uma edição especial da Feira Arreganho neste sábado (17), a partir das 13h. Com atividades gratuitas promovidas pelo coletivo de arte gráfica e a serigrafia Suco de Ralo, o projeto tem como objetivo tentar aproximar artistas do público, de forma dinâmica e acessível.A edição de 2025 do evento reúne 33 artistas de Porto Alegre e da região metropolitana que trabalham com diferentes linguagens. Realizada na Travessa dos Cataventos, a feira aposta na exposição na venda de obras de arte, com o contato direto entre os frequentadores e os profissionais.Entre as atividades, também se fazem presentes duas oficinas de serigrafia gratuitas, oferecidas pela Mouse Serigrafia, às 15h e às 16h30min. Para a edição do final de semana, as vagas contém um número limitado e já foram totalmente preenchidas.