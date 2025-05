MC Jean Paul leva A Noite do Presidente para o Opinião neste sábado

O Opinião (José do Patrocínio, 834) vai receber neste sábado (17), às 23h, o principal nome do funk gaúcho, MC Jean Paul. O cantor, que completou recentemente 22 anos de carreira, subirá ao palco acompanhado do grupo Pagode do Zico numa edição à fantasia da festa A Noite do Presidente. Ingressos (a partir de R$ 45,00, em segundo lote) pelo Sympla. De comunicador da rádio 92 FM a criador do famoso (e beneficente) “Baile de Debutantes com MC Jean Paul”, o cantor conseguiu a construir a sua trajetória dentro de um gênero que sempre sofreu preconceito, num Estado que tem tradição em outros ritmos musicais. Nesta noite, seus muitos fãs poderão conferir diversas músicas emblemáticas da cena funk local, como Quero te Namorar, Uh! É Cabaré, Noite de Verão e Summer Funk.