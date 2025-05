'Parto Pavilhão' abre o Palco Giratório falando de dor e esperança no sistema prisional feminino

Montagem teatral potente e delicada, Parto pavilhão é um dos destaques da primeira noite de espetáculos inseridos na programação do 19º Festival Palco Giratório, evento promovido pelo Sesc-RS, que inicia nesta terça-feira (20). A peça, dirigida pela paulista Naruna Costa, será apresentada às 19h30min no Teatro do Sesc Canoas (av. Guilherme Schell - Centro), em Canoas, e ganha nova sessão nesta quarta-feira (21), às 20h, no Teatro da Pucrs (av. Ipiranga, 6681 - prédio 40), na Capital, com tradução simultânea em Libras, audiodescrição e a possibilidade de visita tátil.

Com atuação de Aysha Nascimento, o monólogo conta a história de Rose, ex-técnica de enfermagem e detenta que se torna referência para outras mulheres em uma penitenciária provisória para mães, propondo uma reflexão profunda sobre maternidade, afeto e solidariedade em contextos de privação de liberdade. A protagonista encontra na ajuda aos partos e nos cuidados com os filhos das outras presas uma forma de amenizar o peso dos dias dentro das celas. Mãe dentro do sistema carcerário, ela conhece os labirintos e segredos desse cotidiano hostil, ganhando a confiança não só de todo o pavilhão, mas também da diretora do presídio, com quem compartilha tardes tricotando roupinhas de lã para os bebês. No entanto, a rotina carcerária sofre um abalo quando, em meio à euforia de um jogo da seleção brasileira, Rose se depara com um molho de chaves em uma gaveta aberta, plantando a semente de uma ousada fuga.

A gênese de Parto pavilhão reside na sensibilidade do dramaturgo Jhonny Salaberg, conhecido por sua pesquisa e produção dentro do chamado "teatro negro". A peça, que marca o primeiro solo na carreira de Aysha, após nove meses de intenso processo, encerra a Trilogia da Fuga, conjunto de textos assinado por Salaberg – que já contava com Mato cheio e Buraquinhos ou o vento é inimigo do picumã. A atriz do espetáculo conta que o dramaturgo buscou inspiração na história real da "Fuga dos Bebês", ocorrida em 2009 no Centro de Progressão Penitenciária Feminina do Butantan (CPP), de onde um grupo de mulheres escapou levando seus filhos.

Já a pesquisa para a peça incluiu a análise de documentários, a leitura do livro Prisioneiras, de Drauzio Varella, e o contato com relatos de mulheres que vivenciaram o sistema carcerário, como a ativista dos direitos humanos Preta Ferreira. Para Aysha, a história de Rose ecoa as vivências de muitas mulheres.

"A peça não se propõe a representar de forma homogênea as mulheres negras e mães no cárcere, reconhecendo a diversidade de suas experiências", pondera a atriz. "Em vez disso, centra-se na humanidade de Rose, com seus erros, sonhos e desejos, colocada em uma situação limite que a leva a arquitetar uma fuga coletiva, pensando no futuro das crianças fora das grades." Aysha observa que a direção de Naruna trouxe uma "delicadeza" essencial para a construção da personagem.

No palco, um cenário minimalista cede espaço para a força da interpretação e para a envolvente música ao vivo da violoncelista Reblack. A trilha sonora, com direção musical e composições de Giovani Di Ganzá, pulsa como a própria temperatura emocional de Rose, com o violoncelo quase se tornando a materialização de seus sentimentos. A luz, assinada por Gabriele Souza, revela e, ao mesmo tempo, narra, expandindo a perspectiva da história para além da voz da protagonista. "Apesar de ser um solo, a peça é um trabalho coletivo, reunindo diversos artistas que contribuem para a força da cena", valoriza Aysha. A preparação corporal e coreografia de Malu Avelar, a cenografia e figurino da Ouroboros Produções Artísticas, a sonoplastia de Tomé de Souza e a identidade visual de Sato do Brasil somam-se à montagem.

Ainda de acordo com Aysha, a linguagem cênica de Parto pavilhão flerta com o teatro épico, onde a narrativa do que já aconteceu se entrelaça com a ação presente. Há também uma forte presença do teatro físico, expressando as emoções e tensões vividas por Rose. "Jonny dialoga com o conceito de leveza de Ítalo Calvino, buscando apresentar, mesmo diante da dura realidade do sistema carcerário, uma personagem que ri, chora, brinca e cantarola, transmitindo com sutileza uma história de fuga e esperança no futuro de seus filhos", emenda a atriz.