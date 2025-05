Zona Cultural seleciona novos projetos para integrar mostra de artes cênicas

A Zona Cultural vai selecionar oito novos espetáculos para integrar a Mostra Urgente de Artes Cênicas — O futuro é agora, marcada para acontecer no mês de agosto na cidade de Porto Alegre. Cada uma das montagens escolhidas conquista a oportunidade de realizar duas apresentações, uma dentro da própria instituição, e outra em uma escola ou espaço público educacional. Além disso, os vencedores também tem direito a receber um cachê de R$ 2.500,00. Para os interessados, é possível realizar inscrições até o dia 27 de maio, através do preenchimento de um formulário disponibilizado pela internet.Podem se candidatar produções artísticas das mais diversas linguagens das artes cênicas, como o circo, a dança, o teatro, a performance, o cabaré, o drag e o musical. Tematicamente, o requisito é que as propostas abordem questões sociais contemporâneas que contemplem a possibilidade de diálogo com diversos tipos de público, incluindo estudantes do ensino médio de escolas públicas. A divulgação dos espetáculos selecionados acontece no dia 12 de junho.