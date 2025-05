Luciano Leães toca jazz em show gratuito no Teatro Simões Lopes Neto

O Sarau do Solar Especial - Música e diversidade conta com a participação do pianista e compositor Luciano Leães, que se apresenta no palco do Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1089) nesta quarta-feira (21). Antes do concerto propriamente dito, a edição também presta uma homenagem à Fundação Theatro São Pedro, realizada por Pepe Vargas, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A apresentação tem entrada gratuita.Conhecido como um dos maiores nomes da cena do jazz, Luciano Leães retorna da cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, após representar o Brasil em celebrações do International Jazz Day. Na apresentação deste final de semana, o artista conhecido como The professor leva ao palco do recém-inaugurado teatro uma série de canções que unem a força da Black American Music, com aspectos das sonoridades gaúchas e latino-americanas.Além de Leães no piano e vocais, o concerto também conta com um time de outros célebres músicos e instrumentistas: Edu Meirelles no baixo, Ronie Martinez na bateria, Solon Fishbone na guitarra, Julio Rizzo no trombone, Ronaldo Pereira no sax tenor, Bruno Nascimento no trompete, Murilo Moura no órgão Hammond, Vicente Guedes na percussão, Tuti Rodrigues congas e Pingo Borel no atabaque e Luana Pacheco e Ariane Winck acompanhando nos vocais.