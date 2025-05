Maria Ivone dos Santos inaugura mostra artística 'Performance do arquivo'

O projeto Percurso da Artista, promovido pelo Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), retorna após um hiato de cinco anos, para homenagear a artista Maria Ivone dos Santos, docente do Instituto de Artes da universidade. Desta vez, o projeto retorna de modo simultâneo à inauguração da exposição gratuita Performance do arquivo: extensões nesta segunda-feira (19), às 19h.A mostra, que permanece em cartaz até o dia 10 de setembro na sala Laranjeira, contou com uma série de obras inéditas, concebidas especialmente para integrar a exposição. Em seus trabalhos, Performance do arquivo desenvolve um diálogo com o contexto que está no seu entorno: conversa tanto com o Campus Centro da Ufrgs, quanto com o Parque da Redenção, localizado logo ao lado.Pelo seu caráter de revisão, a exposição também está associada e constitui um tributo ao arquivo que a artista mantém em dois cômodos nos fundos de sua casa. Nesse processo, está presente a combinação dos acervos documental, bibliográfico e artístico de Maria Ivone, que contemplam a sua trajetória artística.