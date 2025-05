Peça 'A comédia dos Amantes' leva a guerra dos sexos ao Teatro de Câmara Túlio Piva

Transformando a eterna guerra dos sexos em humor e reflexão, o espetáculo A Comédia dos Amantes estará no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) nos próximos dois finais de semana, de 16 a 18 e de 23 a 25 de maio. A peça terá sessões às 20h, nas sextas e sábados, e às 19h, aos domingos. Os ingressos (R$ 60,00, com opções de meia-entrada) estão disponíveis no Sympla. Com texto de Luiz Arthur Nunes e Angel Palomero, a montagem coloca no palco os atores Ana Paula Schneider e Leonardo Barison, em uma narrativa bem-humorada que viaja através dos tempos, em cenas que vão desde a Grécia antiga, passando pela Idade Média e chegando até os dias atuais. Em situações divertidas e diretamente conectadas com a vida cotidiana, a encenação faz rir e pensar, em uma disputa que está longe de acabar.