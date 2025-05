Festecri Por Aí! volta a Canoas com três peças infantis gratuitas

O Festecri Por Aí!, nova versão do Festival de Teatro para Crianças, promove três espetáculos gratuitos destinados ao público infantil e juvenil nesta semana. As apresentações, que ocupam o Teatro do Sesc (av. Guilherme Schell, 5.340 - Canoas) nesta quarta (21), quinta (22) e sexta-feira (23), sempre às 15h, debatem temáticas importantes na vida das crianças e adolescentes.Na quarta-feira, a primeira atração da programação é Amazônia - um olhar sobre a floresta. Idealizada pelo Grupo Gompa, a apresentação pretende unir diferentes linguagens artísticas, como teatro, dança, artes visuais e música para contar a narrativa de animais que perdem seus ambientes naturais em função da destruição da natureza. Em seguida, na quinta-feira, a Trupi di Trapu interpreta Bandele - o menino nascido longe de casa, que conta uma história inspirada por sonoridades e imagens vindas do continente africano. Por fim, na sexta, a apresentação é de Renovação Negra, Sim!, que propõe diálogos sobre temáticas como racismo estrutural, bullying, equidade e missão de vida.