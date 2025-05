Psicóloga Paula Pereira discute autoconhecimento em palestra no Café Fon Fon

Nesta quarta-feira (21), o Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) sedia a palestra Tá tudo nas cartas, da psicóloga gaúcha Paula Pereira. O evento gratuito, marcado para ter início às 19h, também conta com o lançamento do livro Cartas de Insight, escrito pela profissional e publicado pela editora Saberes Sistêmicos. A obra consiste num box contendo um livreto e 100 bilhetes acartonados, que buscam introduzir os leitores em um processo de clareza da mente. A ideia consiste em provocar um estalo, que auxilie a pessoa no problema que elas desejam resolver.Através da palestra de lançamento, Pereira pretende explicar para o público a forma como cada uma dessas cartas podem atuar como um instrumento de autoconhecimento e motivação cotidiana. Além disso, dois artistas vão representar, com criatividade, a forma como podemos utilizar esse estalo de maneira terapêutica.