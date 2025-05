Espetáculo para a primeira infância aborda o medo em Porto Alegre e Canoas

Voltado a crianças de um a cinco anos, o espetáculo Canto do Medo, da Companhia Teatral Primeiro Olhar, estará nos palcos de Porto Alegre e Canoas nos próximos dias. Em Porto Alegre, a peça tem sessões no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco (Praça Mal. Deodoro, s/n) no sábado e domingo, às 16h, com entrada franca e distribuição de senhas na bilheteria do Theatro São Pedro. Já em Canoas, a apresentação será na segunda-feira, no Teatro Sesc (Guilherme Schell, 5.340 - Canoas), com sessões às 14h e 15h para crianças de creches ligadas ao município.Clássicas canções de ninar são tocadas ao vivo enquanto a figura da mãe (interpretada por Clarice Cardell) conversa com seu bebê imaginário sobre preocupações da vida cotidiana. O medo de dormir sozinho, o despertar no escuro, a noite fria e gélida, os uivos dos lobos, os monstros imaginários, o mar com sua imensidão e seus barquinhos a romper imensas ondas. É um resumo de diferentes medos presentes na primeira infância, em forma de cantiga de roda, que com amor e afeto vão se desfazendo e se aconchegando no colo materno.Canto do Medo tem direção de Sandra Vargas. A condução musical durante o espetáculo é a cargo da percussionista Lupa Marques.