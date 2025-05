Espetáculo musical na Casa de Cultura celebra força política e poética do samba

O espetáculo Sambas de Protesto estreia na sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) nesta terça-feira (20), às 21h. Com direção musical do cantor e compositor Edu Meirelles, a apresentação pretende resgatar o caráter sociopolítico do samba, colocando-o como ferramenta de resistência, denúncia e celebração da vida. O evento tem entrada franca, com lugares distribuídos conforme a lotação do espaço.



O elenco de Sambas de Protesto assume pautas que prezam pela representatividade e a construção de novas narrativas. A equipe, formada por 19 profissionais, dos quais 11 são pessoas pretas ou pardas, procurou das destaques para temáticas como racismo, intolerância religiosa, amor, empoderamento de pessoas negras e outras pautas urgentes da sociedade brasileira.



No repertório da apresentação, serão interpretadas canções autorais de Edu Meirelles, como Black de Respeito, Preto por Inteiro e Acredita no teu axé. Além dessas, também estão integradas faixas de Wilson das Neves, Leci Brandão, Carlos Caetano, Darcy da Mangueira, Evandro Lima, Guaíra Soares e outros nomes muito significativos na história do samba.