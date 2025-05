Sambista Luiz Carlos da Vila é homenageado no Obras Comentadas desta semana

O projeto Obras Comentadas, promovido pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, conta com a presença de três convidados neste sábado (17): o jornalista Hugo Sukman e os musicistas Cláudio Jorge e Augusto Martins. Em um bate-papo que se inicia às 16h, os participantes realizam uma discussão acerca da vida e obra de Luiz Carlos da Vila, um dos mais grandiosos compositores e sambistas brasileiros. O bate-papo tem transmissão gratuita através do canal do YouTube do músico Felipe Antunes.Entre os principais aspectos abordados ao longo da conversa, um destaque especial é concedido às gravações do disco Coisas guardadas pra te dar, lançado em 2024, com doze canções inéditas deixadas pelo artista. O repertório reúne canções de diversos formatos, passando por sambas como Festa da Penha, Outras bandas e Pipa voada, além de valsas como Eu vim pra te amar e No meio da ponte.