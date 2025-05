Restaurante Pobre Juan celebra cultura argentina em mais uma Noite de Tango

O restaurante Pobre Juan (av. Diário de Notícias, 300) sedia mais uma edição da chamada Noite de Tango nesta sexta-feira (16). O evento, criado para celebrar as tradições argentinas, oferece uma série de atrações culturais e gastronômicas ao público, desenvolvendo uma mescla entre a culinária, a música e a dança do país latino-americano. É possível fazer reservas através dos telefones (51) 3500-2525 e (51) 98453-8908, e as atividades se estendem das 19h às 22h.



No âmbito cultural da experiência da noite, os frequentadores são convidados a prestigiar uma apresentação de tango ao vivo, com a presença dos bailarinos da Cia de Dança Cleber Borges, acompanhados pelos instrumentistas Roberto Pinheiro e Carlitos Magallenes. Na área gastronômica, por sua vez, o restaurante oferece um cardápio variado, que inclui uma série de cortes de carne e uma seleção de vinhos argentinos especiais da casa.