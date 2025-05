Rap in Cena tem mudança de datas e acontece nos dias 18 e 19 de outubro

O Rap in Cena realizou uma alteração de datas no seu calendário de 2025. A edição deste ano do festival, promovida no Parque Harmonia (av. José Loureiro da Silva, 255) agora acontece ao longo do final de semana dos dias 18 e 19 de outubro, levando para Porto Alegre uma série de atrações musicais e artísticas que celebram a cultura do hip hop. Aqueles que já haviam garantido ingressos anteriormente à mudança, terão seus bilhetes automaticamente transferidos para as novas datas. Os detalhes sobre a política de troca ou reembolso pode ser feita através de um formulário, e é possível tirar dúvidas por meio do endereço de email [email protected] edição deste ano do Rap In Cena, um line-up de peso ocupa a cidade de Porto Alegre. Entre os shows de sábado e domingo, foram confirmados os nomes BK, Poze do Rodo, Tasha e Tracie, Oruam, Mc Tuto convida Mc Luuky, Tz da Coronel, Chefin, MU540, Veigh, Cabelinho, Duquesa, Orochi, Djonga, MC IG convida MC PH, DJ Narru, DJ Oreia e LC.